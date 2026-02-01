За последнюю неделю января в Саратове было демонтировано 23 незаконных объекта

В Саратове продолжается работа по освобождению городских земель от незаконных объектов.

За прошлую неделю было демонтировано 23 строения, включая 12 гаражей, шесть нестационарных торговых точек и пять рекламных конструкций.

В Заводском районе после выявления нарушений были убраны незаконные объекты на проспекте Энтузиастов и площади Орджоникидзе. Также территории были расчищены по адресам: ул. Чернышевского, Большой Динамовский проезд, мкр. Комбайн, с. Сторожевка, Новая Набережная и пл. Кирова.

Параллельно со сносом ведётся активное выявление новых нарушений: за неделю специалистами зафиксирован 21 незаконный объект. Глава города Михаил Исаев ранее поручил не снижать темпы этой работы, чтобы очистить улицы от визуального шума и привести все объекты в соответствие с правилами благоустройства. Об этом сообщили в мэрии.

Ольга Сергеева