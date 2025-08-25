Мэр Исаев отправил глав районов Саратова в выходные на работу

Глава Саратова Михаил Исаев в воскресенье, 24 августа, совершил инспекционный объезд центральных улиц города для оценки качества их благоустройства.

В рабочем объезде также принял участие глава администрации Фрунзенского района Сергей Пименов. В ходе проверки были осмотрены проспект Столыпина, улицы Рахова, Шелковичная, Сакко и Ванцетти, Максима Горького, Вольская и другие.

По результатам выезда мэр дал ряд указаний. В их числе — обновление разметки на пешеходных переходах, а также налаживание более тесного взаимодействия с управляющими компаниями и владельцами торговых точек для поддержания в надлежащем состоянии прилегающих территорий, фасадов зданий и входных групп.

Исаев подчеркнул, что подобные проверки руководству районов целесообразно проводить именно в выходные дни. Это позволяет без лишней спешки объективно оценить качество уборки и содержания городского пространства, выявить недостатки и оперативно поставить задачи перед коммунальными службами. Глава города отметил, что такой формат работы должен стать систематическим.