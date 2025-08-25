Жителей Саратовской области предупредили о грозах и сильном ветре в понедельник

В Саратовской области в понедельник 25 августа объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным прогноза, ночью и в течение дня в отдельных районах региона пройдут кратковременные ливни в сопровождении грозовых явлений. Днём ожидается усиление западного ветра, который местами будет достигать 15-17 м/с, а в Саратове — порывы до 15 м/с.

Температурный режим ночью составит от +11 до +16 градусов (в низинах возможно похолодание до +6°). Днём столбики термометров покажут +22…+27 градусов, а во время осадков температура может понизиться до +17°.

Кроме того, на территории области сохраняется высокий (4-й) и чрезвычайный (5-й) классы пожарной опасности.