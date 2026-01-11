Мэр Исаев провёл экстренное совещание из-за прогнозируемого усиления снегопада

В связи с усилением снегопада мэр Михаил Исаев провёл накануне срочное совещание с коммунальщиками.

Службы благоустройства переведены на круглосуточный режим, задействовано более 464 единиц техники. За одни только сутки из города вывезли свыше 16 тысяч кубометров снега, — сообщили в мэрии.

Было поручено продолжать перекрывать улицы для комплексной уборки — этой практикой за сутки воспользовались на 43 участках.

Руководители должны лично следить за исправностью техники. Контролирующим комитетам усилить проверки дворов, по итогам которых уже выдано 34 предписания и возбуждено 23 административных дела, — поручил подчиненным глава областного центра.

Ольга Сергеева