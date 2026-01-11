В Саратове большую СТО с автомойкой оценили в 120 миллионов рублей

В Саратове выставлен на продажу действующий автосервисный комплекс.

Информация об этом была размещена на одном из популярных интернет-ресурсов.

Объект, расположенный в Ленинском районе города, включает в себя станцию технического обслуживания. Предприятие занимает территорию площадью 27 соток, а площадь его зданий и сооружений приближается к 2000 квадратным метрам. В состав комплекса также входят автомойка и цех шиномонтажа.

Собственники оценили свой бизнес в 120 миллионов рублей. По их заверениям, все инвестиции в этот проект могут быть возвращены в течение пяти лет.

Алиса Эай