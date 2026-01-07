Мэр Исаев: управляющие компании Саратова в снегопад выбрали тактику «тихого саботажа»

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что жители массово жалуются на плохую уборку снега во дворах.

«Из проездов не выехать, тротуары у подъездов не чищены», — заявил глава города, назвав такую ситуацию недопустимой.

По словам Исаева, многие управляющие компании выбрали тактику «тихого саботажа», надеясь, что снег растает сам. За прошедший день специалисты осмотрели более 400 дворов и выдали 113 предписаний на уборку. Документы на привлечение к ответственности направлены в Госжилинспекцию в отношении 32 управляющих компаний.

Мэр также потребовал обеспечить очистку крыш от наледи и неизбежное наказание за бездействие.

Ольга Сергеева