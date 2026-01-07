На тонком льду Саратовки инспекторы ГИМС ловили безрассудных рыбаков

В Энгельсском районе сотрудники ГИМС, полиции и администрации задержали пять человек, занимавшихся подлёдной рыбалкой на реке Саратовка.

Нарушителям составлены административные протоколы, им грозит предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей.

Для убеждения рыбаков покинуть опасный лёд инспекторам приходилось использовать не только разъяснения, но и приводить примеры реальных происшествий.

Напомним, в регионе с 26 декабря по 12 января действует полный запрет выхода на лёд водоёмов. При необходимости этот срок будет продлён до достижения льдом безопасной толщины.

Ольга Сергеева