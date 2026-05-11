Мэр Молчанов проверил ход работ в детском центре «Праздничный Саратов»

Глава Саратова проинспектировал ремонт муниципального бюджетного учреждения «Праздничный Саратов» (бывший ДК «Рубин» на проспекте 50 лет Октября).

Сейчас в здании идут отделочные работы, а также монтаж светового и звукового оборудования. Посещать центр смогут до 3000 детей. Здание 1986 года постройки капитально не ремонтировалось 40 лет.

После открытия здесь планируют проводить конкурсы, фестивали, концерты, а также работать кружки и клубы по интересам.

Ранее учреждение хотели отдать частнику, но власти решили сохранить центр бесплатным для детей из всех районов города, отремонтировав за бюджетный счёт.

Игорь Молчанов поручил завершить работы в максимально сжатые сроки, чтобы учреждение заработало в полную силу уже в этом году.

