Вода в Энгельсе соответствует норме, но опасность гепатита А всё ещё осталась

Питьевая вода в Энгельсе соответствует нормативам, но пить её лучше кипячёной, — заявил Роспотребнадзор.

Специалисты ежедневно контролируют качество воды после аварии на коллекторе. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Администрации предписано провести дезинфекцию подтопленных участков, подвалов и соцобъектов.

Что рекомендуют жителям зоны подтопления:

пить только кипячёную (не менее 3 минут) или бутилированную воду;

хранить кипячёную воду в чистой закрытой посуде не более суток.

Накануне из другого региона доставили новую насосную установку, проложен обводной трубопровод.

Горячая линия ЕДДС: 8 (8453) 56-71-29 (круглосуточно).

