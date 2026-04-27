Мэр Молчанов рассказал о продолжающемся сносе в Саратове ветхого и аварийного жилья

В городе продолжается ликвидация ветхого жилого фонда.

Как сообщил 26 апреля глава администрации Игорь Молчанов, на данный момент демонтировано 20 аварийных зданий. Работы ведутся ещё на 10 объектах во всех районах областного центра.

Особое внимание уделяется сложным сооружениям. Мэр привёл в пример крупный панельный дом на улице Навашина — для его сноса привлекли дополнительные ресурсы, завершить планируют в течение месяца.

Молчанов подчеркнул, что процесс не ограничивается демонтажем: подрядчики обязаны полностью очистить территории. Освободившиеся участки не останутся заброшенными — их ждёт обязательное благоустройство. Муниципалитет намерен строго контролировать сроки контрактов, чтобы оперативно передавать пустующие земли под новые нужды города.

Ольга Сергеева