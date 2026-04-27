С началом навигации сотрудники Саратовской областной службы спасения вышли в рейд

Спасатели Энгельса начали патрулировать Волгу на скоростном «водном вездеходе».

С открытием навигации сотрудники Энгельсского подразделения областной службы спасения приступили к рейдам на акватории Волги. Специалисты проверяют маломерные суда, напоминают владельцам о необходимости спасательных жилетов и рассказывают о действиях в экстренных ситуациях.

Помогает спасателям современная техника — скоростное судно, позволяющее оперативно добираться до любой точки. За прошлый год этот «водный вездеход» совершил более 160 выходов на поисково-спасательные операции. В декабре 2025 года он помог двум мужчинам, застрявшим в камышах между Саратовом и Энгельсом в туман, снег и сильный ветер.

«Судно уверенно держит волну, обладает высокой устойчивостью и манёвренностью», — отметил начальник Энгельсского аварийно-спасательного формирования Игорь Лушин. Спасатели не отказались бы от нескольких единиц такой техники, которая отлично зарекомендовала себя на практике.

Ольга Сергеева