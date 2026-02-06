Глава Саратова Исаев начал год с седьмого места в медиарейтинге мэров ПФО

Согласно январскому медиарейтингу аналитической компании «Медиалогия» мэр Саратова Михаил Исаев занял седьмую позицию среди глав столиц регионов ПФО.
Его медиаиндекс составил 5356,8 баллов.
Тройку лидеров рейтинга возглавили градоначальники Ульяновска, Чебоксар и Нижнего Новгорода.
В свою очередь, исполняющий обязанности председателя Саратовской городской думы Владимир Островский, назначенный на эту должность в ноябре 2025 года, оказался на 27-й строчке из 28 возможных с результатом 38,8 балла.
Методология рейтинга учитывает все упоминания официальных лиц в средствах массовой информации.
Ольга Сергеева