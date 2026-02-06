В саратовском Инженерном лицее открыли музей имени героя-выпускника

В Инженерном лицее Саратова состоялось торжественное открытие школьного музея имени выпускника лицея, Гвардии Старшего лейтенанта Сергея Соболева, погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции.

Церемония прошла в день рождения Сергея Борисовича. В мероприятии приняли участие его мама Татьяна Николаевна, одноклассники, представители администрации Октябрьского района, Саратовской городской Думы, ветеранских и общественных организаций, включая директора Музея истории СВО. Мама Сергея Соболева перерезала символическую ленточку.

За время службы Сергей Соболев показал себя как смелый добросовестный, ответственный, достойный воин. За проявленное мужество и героизм был награжден медалью «Участника военной операции в Сирии», медалью «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», медалью «За укрепление боевого содружества», медалью Суворова. Указом Президента Российской Федерации был награжден Орденом Мужества посмертно.

Инженерный лицей бережно хранит память о герое: в 2023 году была открыта мемориальная доска, а в 2024 году состоялся I Всероссийский конкурс проектных работ имени Сергея Соболева, который стал ежегодным.

«Сергей Соболев оставил яркий след в истории лицея своим мужеством, честностью и самоотверженностью. Его пример вдохновляет наших учеников на новые победы и достижения. Особенность музея — в сохранении памяти. Теперь каждый ученик сможет прикоснуться к истории, увидеть награды и узнать больше о судьбе своего товарища, прошедшего сложный путь чести и доблести», — поделилась директор лицея Наталия Шереметьева.