Мэр Саратова побывал в музее СВО

Глава Саратова побывал в Музее истории специальной военной операции состоялась на официальной презентации культурно-патриотического проекта «ZOV ГЕРОЕВ».

Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. «ZOV ГЕРОЕВ» — это киноальманах из четырех короткометражных лент о героях СВО, — сообщил Михаил Исаев.

— В душе каждого гражданина, патриота России это не просто фильмы, а ожившие страницы памяти, настоящие, искренние истории наших земляков: ветеранов операции, их жен, матерей и детей, волонтеров, которые каждый день вносят свой вклад в общее дело.

Видеть в зале самих героев этих фильмов, их близких, пообщаться с этими замечательными людьми — было особенно волнительно. Бесценный материал, который собрала команда проекта, сегодня как воздух нужен нам, нашим детям и внукам, чтобы знали своих героев, готовых не жалеть себя ради защиты мирных граждан.

Считаю правильным, что проект проведет цикл просветительских мероприятий для саратовских школьников. Это важнейшая часть нашей работы по патриотическому воспитанию.

Хочу выразить огромную благодарность руководителю проекта Владиславу Ищенко, директору музея Наталье Речман и всей команде. Вы делаете великое дело. Администрация города продолжит оказывать поддержку таким значимым инициативам, — написал Исаев в своем ТГ-канале.

Ольга Сергеева