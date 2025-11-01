Нейросети в работе: саратовских журналистов научили использовать ИИ в работе

В Саратове прошел семинар по использованию ИИ в медиасфере.

Семинар для сотрудников пресс-служб и журналистов, посвященный применению искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, организовало министерство информации и массовых коммуникаций области на базе РАНХиГС.

Участники познакомились с современными ИИ-инструментами для создания текстового и визуального контента, а также программами мониторинга на основе искусственного интеллекта. Особое внимание уделили практике — пресс-секретари учились составлять эффективные промпты с указанием роли, аудитории, тональности и объема текста.

Как отметила спикер семинара, маркетолог-стратег Ирина Загребина, ИИ открывает новые возможности для поиска идей и создания персонализированного контента, необходимого для адаптации к меняющимся запросам аудитории.

Мероприятие стало частью подготовки к реализации национального проекта по цифровизации, который вскоре затронет все госструктуры и СМИ региона.

Наталья Мерайеф