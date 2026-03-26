Мэр Саратова уволил главу капстроительства и расторг контракт с фирмой «ПДПСтрой»

Глава областного центра Игорь Молчанов уволил директора МКУ «Капитальное строительство» Александра Лядева.

Причиной стал срыв работ в школе № 100 на 1-м проезде Панфилова, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В мэрии назвали недопустимым безответственный подход к возведению социальных объектов. Для минимизации потерь времени будет объявлен новый аукцион, ответственным за строительство назначен вице-мэр Эдуард Нарыжный.

Контракт на строительство дополнительного корпуса школы на 400 мест стоимостью 207,8 млн рублей был заключен 16 марта с энгельсским застройщиком «ПДПСтрой». 24 марта документ расторгли по соглашению сторон.

Компания работает в регионе с 2007 года, ранее принадлежала экс-главе Энгельсского района Дмитрию Плеханову. В настоящий момент застройщик возводит корпус школы № 20 в Энгельсе и детский сад в микрорайоне Иволгино Саратова.

