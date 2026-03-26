В Саратове прошел семинар для преподавателей воскресных школ при мечетях

Духовное управление мусульман Саратовской области организовало однодневный семинар повышения квалификации «Практические инструменты работы педагога».

Участниками стали имамы и преподаватели воскресных школ из городов и районов региона. Об этом сообщил апресс-служба ДУМСО.

Спикером выступил Дмитрий Корюхин, лауреат федерального этапа конкурса «Учитель года 2025», преподаватель географии Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей в Махачкале.

Муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов отметил важность профессионального развития преподавателей, работающих в сфере исламского образования.

«Наши преподаватели и имамы работают с детьми, преподают основы религии, читают Коран. Важно, чтобы это преподавание проходило на профессиональном уровне. Мы хотим, чтобы имамы знали основы психологии и могли эффективно работать с детьми разного возраста», — подчеркнул муфтий региона.

В ходе семинара участники разобрали темы образа учителя, класс-менеджмента, дисциплины, мотивации и планирования занятий. Заместитель муфтия Абдулхаким-хазрат Яфаров сообщил, что подобные курсы будут проводиться регулярно с приглашением лучших экспертов.

Наталья Мерайеф