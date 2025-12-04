Мэрия Саратова демонтирует аморальные вывески

Администрацией города подан иск о демонтаже вывески с неоднозначным названием заведения.

Комитетом по архитектуре ранее выявлена вывеска предприятия общественного питания по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 100, которая противоречит Правилам благоустройства города, а также общественным интересам и принципам морали. Использованное для наименования слово воспринимается значительной частью потребителей как образованное от нецензурного слова. Речь — о сети ресторанов японской кухни «Ёбидаёби».

В связи с неустранением нарушения собственником помещения и владельцем предприятия в добровольном порядке, органом местного самоуправления подан соответствующий иск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства города запрещается использование в текстах и изображениях на вывесках символов и надписей на иностранных языках, а также транслитераций, за исключением случаев указания фирменных наименований юридических лиц. Работы по приведению вывесок к соответствию Правилам благоустройства ведутся в рамках поручения главы города Михаила Исаева.

Ольга Сергеева