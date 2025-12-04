Представители Минприроды Саратовской области рассказали об экологическом состоянии Волги

В рамках гражданского форума состоялась дискуссионная платформа, посвященная теме «Сохранение Волги – инвестиция в будущее», в которой приняли участие представители областного министерства природных ресурсов и экологии. Информация об этом размещена в телеграм-канале соответствующего министерства.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области, Константин Доронин, представил свой доклад. В обсуждениях, касающихся экологической ситуации на реке Волге, также участвовали ведущие специалисты министерства: Сергей Прошкин, возглавляющий отдел водных ресурсов, и Дмитрий Мехов, заместитель начальника управления и руководитель отдела охраны окружающей среды.

Проводимое мероприятие соответствует целям и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Волга – важный экологический объект Саратовской области, вопросы сохранения которого необходимо постоянно актуализировать.

