Мэрия Саратова: деревья на Астраханской будут спилены

Состоялось выездное обследование поврежденных деревьев на ул. Астраханская в Саратове.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Председатель «Зеленой комиссии» Денис Король совместно с представителем научного сообщества, доцентом кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» Максимом Козаченко провели выездное обследование поврежденных ясеневой златкой деревьев на ул. Астраханская.

Специалисты осмотрели ряд деревьев, на состояние которых ранее поступили жалобы от жителей. Значительная часть насаждений, преимущественно ясени, имеет признаки серьезного поражения вредителем — ясеневой златкой.

Поврежденные деревья полностью или частично высохли и представляют потенциальную угрозу для прохожих, транспорта и близлежащих объектов инфраструктуры.

По итогам обследования принято решение о включении аварийных деревьев в перечень подлежащих сносу.

«Зеленая комиссия» продолжает мониторинг состояния насаждений на данном участке.

Подготовила Ольга Сергеева