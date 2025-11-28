Володин: 7 дней, или О защите от мошенничества при покупке жилья

В последнее время в ГД поступает много обращений, связанных с мошенничеством на рынке вторичной недвижимости.

Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жильё новым собственникам.

Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги.

В результате добросовестные приобретатели жилья остаются и без новой квартиры, и без средств.

Как правило, продавцами оказываются пожилые граждане.

По информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста.

Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за 2 года выросло на 20%.

За 2025 год данные отсутствуют.

Вместе с тем по количеству обращений можно прийти к выводу, что проблема усугубилась.

Важно сделать всё, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья.

В Государственной Думе обсуждаем ряд решений.

ОДНИМ ИЗ НИХ предлагается ввести «период охлаждения» для операций с недвижимостью — 7 дней.

За это время продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на специальном счёте, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи.

Такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также финансовых и имущественных потерь.

А как вы считаете?