Володин: 7 дней, или О защите от мошенничества при покупке жилья

В последнее время в ГД поступает много обращений, связанных с мошенничеством на рынке вторичной недвижимости.
Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жильё новым собственникам.
Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги.
В результате добросовестные приобретатели жилья остаются и без новой квартиры, и без средств.
Как правило, продавцами оказываются пожилые граждане.
По информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста.
Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за 2 года выросло на 20%.
За 2025 год данные отсутствуют.
Вместе с тем по количеству обращений можно прийти к выводу, что проблема усугубилась.
Важно сделать всё, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья.
В Государственной Думе обсуждаем ряд решений.
ОДНИМ ИЗ НИХ предлагается ввести «период охлаждения» для операций с недвижимостью — 7 дней.
За это время продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на специальном счёте, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи.
Такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также финансовых и имущественных потерь.
А как вы считаете?