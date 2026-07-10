Мэрия Саратова изымает МКД и 19 гаражей для собственных нужд

Администрация Саратова опубликовала постановления об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Документы 9 июля подписал мэр Игорь Молчанов.

Под изъятие попадают объекты на улице имени Шевченко, 7 — земельный участок площадью 579 кв. м и жилые помещения в двухэтажном многоквартирном доме. Кроме того, изымаются 19 гаражей в кооперативе «Новый» в Ленинском районе: земельные участки площадью от 23 до 44 кв. м вместе со строениями. Большинство из них расположены на улице Песочной.

В документах не уточняется, для каких именно проектов изымается недвижимость. Обычно такие решения связаны с развитием транспортной инфраструктуры, строительством соцобъектов или благоустройством городских территорий.

Ольга Сергеева