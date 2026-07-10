Саратовская область намерена увеличить поставки зерна в Китай

Регион наращивает экспорт зерна в Китай.

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области прошло рабочее совещание по вопросам экспорта зерновой продукции в Китайскую Народную Республику.

Во встрече 7 июля приняли участие представители компаний-экспортёров, переработчики зерна, логисты и международный сельскохозяйственный кооператив.

Ключевой темой стали поставки дробленого зерна, предназначенного для производства кормов. Замминистра сельского хозяйства Наталья Мариевская отметила, что достигнутые договорённости позволят нарастить объёмы экспорта продукции регионального АПК.

Сейчас основу саратовского экспорта составляют масложировая продукция, зерновые и зернобобовые культуры, а также продукты пищевой промышленности, включая кондитерские изделия.

Ольга Сергеева