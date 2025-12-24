Мэрия Саратова изымает землю под рынком «Привокзальный»

Администрация Саратова изымает земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м на Аткарской улице под рынком «Привокзальный».

Соответствующее постановление подписал мэр Михаил Исаев.

Конкретное назначение участка не указано, однако, вероятно, он будет использован для создания крупного транспортного узла с развязкой и остановками.

Также подписано постановление об изъятии 75 участков в Волжском районе для реконструкции Славянской площади и транспортной развязки на въезде в город со стороны Энгельса.

Оба проекта инициированы председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на второй выделено 300 млн рублей из областного бюджета.

Ольга Сергеева