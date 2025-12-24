В Саратове запретят торговать табаком и вейпами на общественных остановках

Госдума РФ 17 декабря приняла закон, запрещающий продажу табака и электронных сигарет на остановках общественного транспорта.

Напомним, документ был инициирован депутатами Хабаровского края весной 2025 года.

Согласно принятому закону, запрет начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Исключение сделано для случаев, когда торговая точка на остановке является единственной в населенном пункте, где продается никотиновая продукция.

Напомним, что в Саратовской области уже действует закон, запрещающий детям посещать магазины, торгующие табачными изделиями и вейпами. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ольга Сергеева