Мэрия Саратова начала подготовку к выборам в думы

Администрация Саратова начала подготовку к сентябрьским выборам, согласно распоряжению главы города Игоря Молчанова.

Создается рабочая группа под его руководством для координации процесса. Районным администрациям поручено обеспечить избирательные комиссии помещениями, транспортом и техникой, а также организовать работу общественного транспорта для доступа к участкам.

Полиция будет следить за порядком и пресекать незаконную агитацию, а МЧС — контролировать пожарную безопасность. Военные части обязаны предоставить сведения для списков избирателей.

До 5 августа должны быть опубликованы списки участков, а до 20 августа — определены места для агитационных материалов. Также будут подготовлены резервные участки на случай непредвиденных обстоятельств.

Напомним, в сентябре 2026 года в области пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Саратовской городской Думы.

Ольга Сергеева