Саратовцы зарабатывают на клубнике до 600 рублей за кг

В Саратовской области начался сезон клубники, и жители активно размещают в сети объявления о продаже как местной, так и привозной ягоды.

Цены на камышинскую клубнику варьируются от 400 до 500 рублей за килограмм. Один из продавцов, не уточняя место произрастания, предложил ягоду, «как у бабушки», по цене 450 рублей за килограмм.

Среди самых низких цен на клубнику выделяется предложение от Антона, который торгует ягодой по 250 рублей за килограмм в одном из скверов Заводского района. Он предлагает клубнику в ящиках от двух килограммов.

Местная ягода, выращенная в открытом грунте, стоит от 400 до 600 рублей за килограмм. Например, Алена ждет покупателей на одном из рынков в центре Саратова и предупреждает, что товар быстро разбирают. Она уверяет, что клубника сладкая и сочная, и показывает на фото ведра с ягодой.

Ольга Сергеева