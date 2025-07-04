Мэрия Саратова отчиталась о подготовке к отопительному сезону

В комитете по ЖКХ продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» Максим Сиденко провел заседание очередного штаба по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

На встрече ресурсоснабжающие организации и администрации районов предоставили отчёты о готовности многоквартирных домов и социальных учреждений к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, Сиденко поставил задачу ускорить работы по реконструкции и ремонту котельных, которые играют ключевую роль в инфраструктуре, задействованной в подготовке к отопительному сезону. Также он отметил, что ресурсоснабжающим организациям необходимо провести теплоизоляцию труб для снижения тепловых потерь.

Комитету по ЖКХ поручено обеспечить эффективное взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями для координации действий в процессе подготовки к отопительному периоду, особенно в отношении объектов социальной сферы.

«Систематическая подготовка к отопительному сезону является основой для обеспечения стабильного теплоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры в зимний период. Важно, чтобы ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и районные администрации работали в тесном взаимодействии, что позволит минимизировать риски аварийных ситуаций и повысить общее качество предоставляемых услуг», — подчеркнул зам главы.