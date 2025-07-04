Региональный этап Форума классных руководителей завершился в ПФО

В Нижнем Новгороде состоялся региональный этап Форума классных руководителей Приволжского федерального округа, в котором приняли участие 200 педагогов из всех регионов ПФО.

В делегацию Саратовской области вошли классные руководители и директора школ, кураторы СПО и другие представители педагогического сообщества.

В программе форума:

— Презентация возможностей ФКР и телепроекта «Классная тема!» от исполнительного директора ФКР Александры Поблинковой, модератора Кирилла Иванова и куратора проекта Андрея Федотова;

— Секция «Если друг оказался вдруг» по профилактике девиантного поведения подростков с разбором кейсов и методик экспресс-диагностики;

— Дискуссия о патриотическом воспитании «С чего начинается Родина» с участием заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, участника СВО Владимира Анисимова.

«Форум объединил педагогов в профессиональное сообщество, зарядил энергией и дал практические инструменты для работы. Участники высоко оценили насыщенную программу», — отметил посол ФКР Артем Родионов.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов современного образования. Об этом информирует министерство образования региона.