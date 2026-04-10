Мэрия Саратова проинформировала о сроках программы расселения аварийного и ветхого жилья

В мэрии Саратова назвали крайний срок полного расселения «авариек».

Администрация города дала официальный ответ жителям, годами ютящимся в бараках, признанных непригодными для жизни. Горожане, уставшие от обещаний, потребовали четкого графика — и дождались конкретики.

В мэрии сообщили, что городская программа переселения из аварийного жилого фонда, рассчитанная на 2025–2027 годы, уже запущена. Чиновники заверили, что все мероприятия ведутся по графику, однако окончательную точку в вопросе поставят только через два года.

«Ориентировочная дата завершения всех работ — 31 декабря 2027 года», — сухо констатировали в администрации.

Таким образом, многим семьям, годами ютившимся в домах с гнилыми перекрытиями и аварийными коммуникациями, предстоит провести в своих «камерах смертников» еще как минимум два полных года. В мэрии этот срок называют реалистичным, тогда как сами переселенцы опасаются, что 2027 год может вновь превратиться в очередную «ориентировочную» дату.

Ольга Сергеева