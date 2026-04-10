Саратовский председатель Арбитражного суда Алексей Горябин досрочно отправлен в отставку

ВККС одномоментно отправила в отставку почти 40 судей, включая скандального главу арбитража Саратова.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ подвела черту под карьерами сразу 38 представителей правовой системы. Все они лишились мантий на фоне волны заявлений о добровольной отставке. В этом списке оказались не только рядовые судьи, но и влиятельные руководители региональных инстанций.

Особый резонанс вызвало решение в отношении председателя Арбитражного суда Саратовской области Алексея Горябина — фигуры, долгие годы находившейся в эпицентре громких деловых конфликтов. Этот судья, уроженец самарской судейской школы и бывший зампред арбитража Татарстана, занял саратовский пост в 2017-м. Его полномочия лишь недавно, в декабре 2023 года, были продлены, однако теперь они прекращены досрочно.

По информации информированных источников и публикациям в СМИ, уход этого судьи связывают с системной критикой в его адрес. На протяжении нескольких лет ему приписывали организацию кампании по давлению на местный бизнес, сопровождавшейся, по свидетельствам предпринимателей, случаями фактической экспроприации активов. При нем арбитраж, как утверждали оппоненты, не раз демонстрировал двойные стандарты, превращаясь в инструмент защиты интересов региональной элиты и номенклатуры.

Нынешнее решение коллегии ставит точку в этой главе, однако судейское сообщество и правозащитники ожидают новых кадровых решений в ближайшее время.

Ольга Сергеева