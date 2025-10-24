Мэрия Саратова работает над оптимизацией мест накопления ТКО

Продолжается работа над решением проблемы вывоза мусора в областном центре.

В комитете по ЖКХ по поручению мэра Михаила Исаева состоялось заседание очередного штаба по организации мест накопления ТКО.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в ходе заседания участники обсудили текущее состояние контейнерных площадок по городу. Комитет по ЖКХ совместно с районными администрациями проводит анализ функционирования существующих мест накопления, осуществляет инспекции и проверяет соответствие контейнерных площадок установленным нормативам.

Кроме того, в рамках работы над оптимизацией системы сбора ТКО ведется сотрудничество с управляющими компаниями. Проводится работа по закреплению многоквартирных домов за контейнерными площадками, а также их обустройство. Основное внимание уделяется увеличению количества мест накопления в тех районах, где существует высокая потребность в дополнительных контейнерных площадках. В случае необходимости также рассматриваются варианты расширения действующих мест накопления.

Администрациям районов поручено усилить работу по увеличению количества мест накопления ТКО. Это особенно актуально в тех местах, где наблюдается высокая плотность населения и, как следствие, увеличенные объемы отходов.

Наталья Мераейф