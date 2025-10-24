Почти 11 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ПривЖД за 9 месяцев

В январе-сентябре 2025 года почти 11 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Приволжской магистрали, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны на 15 железнодорожных вокзалах ПривЖД: в Саратове, Волгограде, Астрахани, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Котельникове, Петрове Вале, Ершове, Озинках, Урюпинске (ст. Урюпино), Фролове (ст. Арчеда), Пугачеве (ст. Пугачёвск) и Пушкине (ст. Урбах).

Большинство вокзальных комплексов оснащено специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, гусеничными ступенькоходами, переносными аппарелями, индукционными системами, креслами-колясками и носилками. На железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Ершове, Волжском, Петрове Вале и Пушкине (ст. Урбах) оборудованы кассы с пониженными прилавками.

Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется ряд специальных услуг. В их число входит встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, оказание помощи при посадке и высадке в

поезда дальнего следования, предоставление кресла-коляски или каталки. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней по телефону 8 (800) 775-00-00 и электронному адресу info@rzd.ru.

В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования.