Мэрия Саратова: работы в парке «Территория Детства» обсуждают с активом микрорайона

Ход всех работ по модернизации парка «Территория Детства» проходит в режиме открытого диалога с представителями микрорайона.

Очередное рабочее совещание с участием администрации Ленинского района и активистов из Молодежного состоялось сегодня в парковой зоне. Ключевым вопросом повестки дня стал следующий этап развития «Территории Детства».

Архитектор района Марина Ледовских продемонстрировала собравшимся план предстоящих работ по благоустройству. Специалист дала подробные комментарии о нынешнем состоянии сквера, ответив на вопросы горожан. В процессе обсуждения были определены ключевые векторы для модернизации этой значимой общественной площадки.

«Необходим комплексный подход к облагораживанию территории, где будут учтены не только утилитарные, но и визуальные компоненты формирования городского ландшафта», — подчеркнула в своем выступлении Марина Ледовских.

Такие рабочие встречи администрация района организует на постоянной основе, — отмечает пресс-служба муниципалитета.

Ольга Сергеева