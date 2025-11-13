Роман Бусаргин посетил в Ровном семью бойца СВО

В Ровенском районе уже по сложившейся традиции губернатор посетил семью участника СВО.

Роман Бусаргин познакомился с военнослужащим, который приехал в отпуск, его супругой Татьяной и дочками.

Как написал глава региона в своём ТГ-канале, старшая дочь бойца учится в выпускном классе школы и планирует стать учителем, младшая посещает детский сад и увлекается танцами.

— С бойцом, который до заключения контракта 15 лет проработал в МЧС пожарным, поговорили о поддержке военнослужащих, помощи мирным жителям новых регионов России. Супруга рассказала, что гордится поступком мужа. Конечно, переживает за него, и здесь помогает поддержка родных и любимое хобби — выращивание цветов. Договорились быть всегда на связи с семьей. Все возникающие у них вопросы будем стараться решать.

Пообщался и с другими семьями наших бойцов из Ровенского района. Во время визита в муниципалитеты всегда провожу подобные выездные встречи, так как не у всех есть возможность приехать в Саратов. Участие в беседе с близкими военнослужащих принял и Юрий Чибисов — финалист региональной программы «Наши герои», который сейчас проходит стажировку в правительстве.

Обсудили меры поддержки семей и бойцов, бытовые и юридические вопросы. К решению подключим все необходимые ведомства и структуры, буду держать все озвученные гражданами темы на контроле, — подчеркнул Бусаргин.

Подготовила Наталья Мерайеф