Мэрия Саратова сообщила о гибели троих бойцов на СВО

Саратовская область вновь понесла потери в зоне СВО: администрация города подтвердила гибель троих бойцов.

Пресс-служба администрации Саратова официально подтвердила информацию о гибели еще троих жителей областного центра в ходе специальной военной операции. Погибшими значатся Андрей Новиков, Алексей Овчаров и Юрий Хаминов.

В официальном сообщении мэрии отсутствуют биографические данные военнослужащих, их возраст и точные даты гибели. Муниципальные власти традиционно ограничились публикацией списка фамилий без дополнительных комментариев. О времени и месте прощания с погибшими будет сообщено дополнительно.

Ольга Сергеева