Мэрия Саратова: в горпарке появятся новые качели и лавочки с логотипами

Первая партия малых архитектурных форм для Городского парка культуры и отдыха имени А.М. Горького готовится к отгрузке.

Как сообщает пресс-служба мэрии Саратова, уже в начале ноября начнется их установка на территории парка.

В числе новых элементов — лавочки, урны, перголы с качелями и кормушки для птиц. На некоторых из них, в том числе на качелях, появится новый логотип Городского парка.

Все создается с вниманием к деталям, чтобы парк становился еще уютнее и комфортнее для отдыха, — заверили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, ранее была представлена концепция развития Городского парка, предусматривающая создание современного и зеленого пространства для всех жителей Саратова. Она была вынесена на обсуждение общественности.

Работы по благоустройству продолжаются, и уже скоро обновленный парк порадует горожан новыми малыми архитектурными формами.

Ольга Сергеева

Фото: мэрия Саратова