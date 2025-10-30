Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с главой Балтайского района Евгением Беньковичем.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, муниципалитет полностью завершил вхождение в отопительный сезон, получив соответствующий паспорт готовности. Тепло подается в 50 объектов социальной сферы и 11 многоквартирных домов.

Район участвует в реализации национальных проектов, государственных и региональных программ.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в с. Балтай обустроено 3 общественные территории: универсальное спортивное ядро, сквер «Шахматный» и сквер Победы. По программе комплексного развития сельских территорий установлена волейбольная площадка на территории школы с. Большие Озерки. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в с. Садовка установлен модульный ФАП.

По инициативным проектам в районе проведены комплексные работы по улучшению качества водоснабжения. В с. Новая Лопастейка заменено 450 метров трубопровода, в с. Донгуз уложено 2 км новых труб. Кроме того, при поддержке губернатора муниципалитету дополнительно выделено 5,6 млн рублей на ремонт водонапорной башни в с. Большие Озерки.

По региональным программам обновлено две школы, один школьный музей и один детский сад, Дом детского творчества в с. Балтай. Также пополнен библиотечный фонд муниципалитета.

Подготовила Наталья Мерайеф