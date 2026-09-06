Мэрия выявила нелегальный паровозик для детей в саратовском Парке Победы

В Саратове демонтируют незаконные аттракционы в парках и скверах.

Сотрудники администрации провели рейды по городским общественным пространствам и выявили нарушения в работе аттракционов. В Парке Победы и на площади Кирова обнаружены объекты, установленные без разрешительных документов, в том числе детский паровозик. На владельцев составлены протоколы об административном правонарушении.

Одновременно продолжается демонтаж аттракционов в сквере Марины Расковой — там убирают объекты, найденные во время предыдущих проверок.

Напомним, подобные нарушения фиксируются в Саратове не впервые: в начале августа незаконно работающие карусели демонтировали с бульвара Героев Отечества. Власти намерены системно наводить порядок в вопросах размещения уличных развлечений.

Ольга Сергеева