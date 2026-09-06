В Петровске конфликт между подругами закончился стрельбой из пневматики

Семейно-бытовой конфликт между двумя знакомыми в Петровске Саратовской области перерос в стрельбу.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошёл ещё в начале мая, но подробности стали известны только сейчас.

Между 38-летней и 36-летней женщинами вспыхнула ссора. Младшая из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелила в старшую из пневматического пистолета, а затем пригрозила убить её.

Потерпевшая не стала замалчивать случившееся и обратилась в полицию. В отношении агрессорши возбуждены два уголовных дела: по статьям «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и «угроза убийством».

Подозреваемую задержали, допросили и отпустили под обязательство о явке. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ольга Сергеева