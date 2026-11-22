Саратовская область вошла в число победителей Всероссийского смотра-конкурса методических служб.

В Минкультуры России подвели итоги шестого Всероссийского смотра-конкурса региональных методических служб. На конкурс поступила 51 работа в пяти номинациях от 47 регионов, в финал прошли 30 проектов.

Победителями, помимо Саратовской области, признаны методические службы Санкт-Петербурга, Самарской области, Карелии и Чувашии — каждый получил по 300 тысяч рублей. Ещё пять финалистов отмечены спецпризами по 150 тысяч рублей. Конкурс прошёл в рамках конференции, где обсуждали подготовку кадров и сохранение традиций в сфере культуры.