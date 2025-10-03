Между Саратовом и аэропортом «Гагарин» запустят речное такси

В Саратовской области объявлены аукционы на поставку двух пассажирских судов для организации речного такси. Инициатива по запуску водного сообщения между городской набережной и аэропортом «Гагарин» была предложена председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Каждое судно типа «Марлин 830 Taxi» сможет перевозить до 12 пассажиров и выполнять до 5 круговых рейсов в сутки. Протяженность нового маршрута составит около 28 км, а время в пути — 40-45 минут. Расписание будет синхронизировано с авиарейсами.

По поручению губернатора Романа Бусаргина до поставки судов будет подготовлена необходимая инфраструктура и проведена русловая съемка. Проект направлен на развитие транспортной доступности аэропорта и создание комфортной альтернативы наземному транспорту.

Алена Орешкина