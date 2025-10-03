В Саратове 4 октября пройдет общегородской субботник

В предстоящую субботу, 4 октября, во всех районах Саратова состоится масштабный субботник. Городские власти приглашают всех желающих присоединиться к работам по благоустройству общественных пространств.

Волонтеры и активные горожане будут заниматься уборкой парков, скверов и зеленых зон. Конкретные места проведения мероприятий и время сбора можно уточнить в официальных сообществах районных администраций в социальных сетях.

Субботник станет частью осенней кампании по благоустройству города перед началом холодного сезона.

Алена Орешкина