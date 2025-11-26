Михаил Исаев: Более тысячи саратовцев проголосовали за благоустройство новой набережной

Более тысячи человек приняли участие в голосовании за наполнение новой набережной в Саратове.

С момента открытия нового участка набережной прошло пять дней. Горожане уже облюбовали это место для прогулок и фотосессий.

Реализация столь масштабного инфраструктурного проекта, как создание единой современной набережной в Саратове, стала возможной благодаря поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

В день открытия муниципалитет представил концепцию развития территории — её можно увидеть на информационных стендах, установленных на набережной. Также мы запустили сбор предложений: важно, чтобы жители рассказали, чем дополнить общественное пространство и каким будет окончательный облик набережной.

Своим мнением в анкетах поделились уже около тысячи человек. Жители просят разместить на набережной спортивную инфраструктуру и зоны отдыха, зоны для проведения мероприятий, добавить больше зелени. Все предложения приняты в работу и будут учтены при дальнейшем развитии территории.

Отдельно добавлю, что был запрос на организацию опроса в офлайн-формате. Как только он будет подготовлен, расскажу подробнее, где и как можно будет выразить мнение. Анкета для онлайн-опроса по-прежнему работает — вы можете оставить свое предложение, пройдя по ссылке.