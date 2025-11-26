Главный муфтий России принял делегацию из Саратова

Шейх Равиль-хазрат Гайнутдин поддержал предложения делегации ДУМ Поволжья.

В Московской Соборной мечети 25 нояббря состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман РФ, главного муфтия шейха Равиля-хазрата Гайнутдина с муфтием Мукаддасом-хазратом Бибарсовым.

Среди участников встречи были первый заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Дамир-хазрат Мухетдинов, руководитель Департамента по внутренней политике ДУМ РФ Наиль-хазрат Шакиров, заместитель главы ДУМП, имам-хатыб Саратовской Соборной мечети Рустам-хазрат Мухитов, руководитель коранического центра «Зейд бин Сабит» Ильяс-хазрат Ильясов и др.

Как сообщает islampov.ru, обсуждались актуальные вопросы мусульманской общины России. В ходе встречи глава ДУМ Поволжья проинформировал, что уже началась подготовка к 190-летию Саратовской Соборной мечети. Духовному лидеру мусульман России был представлен ряд мероприятий, которые планируется провести в конце 2025 года и в течение 2026 года по случаю празднования этого знакового события.

Главный муфтий шейх поддержал предложения делегации ДУМ Поволжья, подчеркнув, что 190-летие Саратовской Соборной является важным событием для мусульман России. Поэтому приуроченные к этому юбилею мероприятия должны пройти на хорошем уровне, отметил председатель ДУМ РФ.

Мукаддас-хазрат Бибарсов поблагодарил шейха Равиля-хазрата Гайнутдина за оказываемое содействие, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия.

Стоит отметить, в ходе встречи председатель ДУМ РФ, главный муфтий шейх Равиль-хазрат Гайнутдин также вручил медаль «За заслуги» заместителю главы ДУМ Поволжья, имаму-хатыбу Саратовской Соборной мечети Рустаму-хазрату Мухитову «за самоотверженное служение, духовное наставничество и проявленную стойкость в исполнении религиозного долга в зоне проведения специальной военной операции». Об этом проинформировала пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

Подготовила Наталья Мерайеф