Михаил Исаев: К благоустройству надо подходить комплексно

Благоустройство территории – одна из основных задач каждой районной администрации.

К этому вопросу нужно подходить комплексно. Коммунальные службы должны убирать дороги и тротуары, ухаживать за зелеными насаждениями.

Заместители глав районных администраций по своему профилю должны взаимодействовать с руководителями управляющих компаний, владельцами и арендаторами недвижимости на предмет благоустройства прилегающей территории, фасадов, входных групп и заборов. Необходимо понуждать ресурсоснабжающие организации приводить в порядок асфальтовое покрытие после проведения земляных работ, энергетиков — содержать в чистоте и порядке опоры.

Вместе с главой администрации Фрунзенского района Сергеем Пименовым ознакомились с состоянием ряда городских улиц: Астраханская, Разина, Шелковичная, Б.Садовая, Емлютина и других. Руководству района даны поручения в части содержания объектов городского хозяйства.