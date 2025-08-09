У саратовского села в кромешной темноте перевернулся Ford Focus

В Ершовском районе Саратовской области 7 августа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно информации регионального управления ГАИ, около 23:50 вблизи села Каменная Сарма автомобиль Ford Focus съехал с проезжей части и перевернулся.

46-летний водитель транспортного средства получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины аварии.