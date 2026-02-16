Михаил Исаев: Надо добиваться от УК очистки кровель

Провёл совещание с профильными заместителями и руководителями городских служб по вопросам очистки крыш от снега и наледи и подготовки к весеннему паводку

По кровлям – органам жилищного и муниципального контроля и главам районных администраций поставлена задача усилить мероприятия по контролю за очисткой кровли от наледи. Выявлять объекты, где работы не проведены, добиваться от управляющих организаций, собственников помещений незамедлительной очистки.

По паводку – город работает по утверждённому плану противопаводковых мероприятий на 2026 год. Первому заместителю Максиму Сиденко поставлена задача на текущей неделе провести заседание городской паводковой комиссии с участием глав районных администраций. В рамках комиссии – проверить готовность ливневой канализации, гидротехнических сооружений, оценить зоны риска подтопления, заслушать доклады специальных служб и ресурсоснабжающих организаций. Безопасность горожан в данном вопросе – абсолютный приоритет.