Саратовская область снова оказалась в топ-30 федерального рейтинга потребительского спроса

Саратовская область существенно улучшила свои позиции в федеральном рейтинге потребительской активности, поднявшись с 48-й на 30-ю строчку.

Данные опубликовало агентство РИА Новости по итогам минувшего года.

В 2025 году рост покупательского спроса в регионе составил 3,84%, что позволило полностью нивелировать падение предыдущих периодов. Эксперты отмечают возвращение области в группу субъектов с наиболее динамичным восстановлением розничных рынков.

В целом по стране позитивная динамика зафиксирована в 80 регионах, однако темпы роста замедлились в два раза. Наилучшие результаты продемонстрировали Чукотский автономный округ и Магаданская область. Пятерка регионов, напротив, показала снижение или застой потребительских расходов.

Несмотря на рыночные трансформации прошедшего года, показатели Саратовской области оцениваются как уверенные. При этом среднемесячные траты жителей региона остаются достаточно сдержанными — 32,9 тысячи рублей, что существенно ниже московского уровня (почти в три раза).

Ольга Сергеева