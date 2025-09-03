Михаил Исаев: не позволим частным интересам диктовать условия целому городу!

Кто отключил свет и воду в городском парке? Что случилось с рыбой в прудах? Почему не работают туалеты? Почему парк работает до 8 вечера?

Такие вопросы звучат от жителей города.

Отвечаю:

В 90-х годах бывшие арендаторы городского парка оформили в собственность все ключевые объекты инфраструктуры, что создало препятствия для нормального функционирования парка в настоящее время.

Отключение освещения со стороны бывшего арендатора и закрытие общественных туалетов — это не просто инструменты хозяйственного спора, а шаги, которые напрямую затрагивают уровень безопасности и комфорта тысяч горожан, особенно в вечернее время.

Мы не можем рисковать здоровьем горожан, поэтому муниципалитет вынужден принимать временные ограничительные меры и сокращать время работы парка. Это вынужденный шаг, и вся ответственность за него лежит на коммерческой структуре, ставящей свои интересы выше общественного блага.

Возникает вполне закономерный вопрос: каким образом системы жизнеобеспечения общественного парка — автополив, освещение, туалеты — оказались в частных руках?

Именно поэтому администрацией города подан иск к бывшему арендатору с требованием признать отсутствующим его право собственности на единый недвижимый комплекс с ключевыми элементами инфраструктуры.

Мы оспариваем в суде саму законность регистрации этих прав и будем твердо отстаивать позицию, что парк — это достояние горожан, а не коммерческий актив. Общественная инфраструктура должна служить всем горожанам, а не быть инструментом для извлечения прибыли.

Отдельное и глубокое беспокойство вызывает экологическое состояние паркового пруда. Мы получаем от жителей тревожные сигналы о процессах, затрагивающих фауну водоёма. Даже невооружённым глазом видно, что за последние годы пруд не получал должного ухода: дно сильно заилено, он заметно мелеет. Чтобы получить объективную картину происходящего, мы привлечём независимых учёных — экологов и гидробиологов. Их задачей будет провести комплексное исследование, установить точные причины ухудшения состояния водоёма и разработать план его оздоровления.

Действия коммерсантов, которые на словах декларировали заботу о парке, а на деле пытаются «выжать» из него последнюю выгоду, идут вразрез с интересами города. Очевидно, что коммерциализация не привела к процветанию, а скорее к стагнации.

Мы не позволим частным интересам диктовать условия целому городу!